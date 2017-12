Esto dicen empresarios y Presidios sobre las extorsiones desde las cárceles

Las extorsiones que se originan en las cárceles son un flagelo que no ha podido ser controlado, pese a tener equipos especiales para bloquear señal telefónica, dicen empresarios y autoridades del Sistema Penitenciario (SP).

Esta reflexión es uno de los puntos en acuerdo entre la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el director de Presidios, Juvell de León.

Sin embargo, ambos sectores difieren en la función de las empresas de telefonía en cuanto al bloqueo de la señal de teléfonos móviles en la red carcelaria del país.

Para Javier Zepeda, de la CIG, la falta de control en los ingresos a las cárceles permite que los reos obtengan artículos ilícitos, como teléfonos móviles, lo cual es prohibido por la ley.

El problema de fondo no está en las empresas de telefonía. El problema de fondo está en el SP que es el que debe tomar control de las cárceles, porque como punto número uno: es prohibido ingresar teléfonos celulares a las cárceles. Si el SP no toma control de ese tipo de situaciones, las empresas de telefonía no tendrían que estar quitando señales”, afirmó Zepeda.