En este tiempo terminará revisión de actas electorales

Desde este miércoles, los fiscales de los partidos políticos cotejan actas electorales con tres módulos por cada tipo de elección y ahora dicen que esperan concluir la audiencia de revisión en dos semanas.

El cotejo que actas que se realiza en el parque de la industria con los fiscales de los partidos políticos, inició este miércoles con una nueva modalidad que consiste en revisar cada elección nacional en tres módulos, para agilizar el proceso.

El 90 por ciento de elecciones distritales ya se encuentra cotejada, según el inspector general y solo en 6 departamentos continúa la audiencia de revisión

Los fiscales esperan concluir el cotejo en dos semanas y aseguran que ya han enviado al pleno de magistrados varias inconformidades y han solicitado que pongan a cero los datos de algunos municipios que no tienen actas físicas.

No obstante, la directora electoral, que es parte de la comisión de cotejo de actas, aseguró que varios módulos solicitados no tienen presencia de fiscales, la afluencia ha disminuido y no se tiene previsto cuándo concluirá el proceso.

