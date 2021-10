¿En qué contexto se producen los nuevos controles de Facebook?

Facebook informó sobre la implementación de cambios en sus herramientas a fin de alentar a los adolescentes a tomarse un descanso en Instagram y prevé alertar a los jóvenes en caso de que repitan contenido que podría impactarlos negativamente.

La empresa también planea introducir nuevos controles para adultos o adolescentes de forma opcional. La intención es que los padres o tutores puedan supervisar qué hacen los adolescentes mientras navegan en Internet.

Los cambios llegan después de que Facebook anunció a finales del mes pasado que detendría su proyecto para crear un Instagram para niños. Sin embargo, los críticos señalaron que el plan carece de detalles y dudan que las nuevas herramientas sean efectivas.

También sigue a las denuncias recientes de una exempleada. Durante una audiencia del subcomité de Comercio del Senado el martes pasado, la denunciante Frances Haugen pidió transparencia sobre cómo Facebook atrae a los usuarios para que se queden en el sitio, dándole oportunidades para ofrecerles publicidad.

«Mientras Facebook opere en la sombra, ocultando sus investigaciones al escrutinio público, no podrá rendir cuentas», dijo Haugen.

¿De qué se tratan los cambios?

Los nuevos controles fueron explicados el domingo por Nick Clegg, el vicepresidente de asuntos internacionales de Facebook, durante su aparición en informativos de televisión como State of the Union”de CNN y This Week with George Stephanopoulos de ABC.

Clegg respondió preguntas acerca del uso de algoritmos de Facebook así como el papel de la red social para propagar información falsa previo al asalto al capitolio ocurrido el 6 de enero.

En State of the Union, de CNN, Clegg dijo el domingo: «Constantemente, estamos ejecutando acciones para mejorar nuestros productos (…) No podemos, como por arte de magia, hacer que la vida de todos sea perfecta. Lo que podemos hacer es mejorar nuestros productos, para que sean seguros y agradables para usar”.

Para probarlo dijo que Facebook ha invertido 13.000 millones de dólares en los últimos años con vistas a que la plataforma sea segura y que unas 40.000 personas están trabajando para garantizarlo.