En Washington, Canciller habla sobre migrantes y la salida del país de operadores de justicia

El canciller Mario Búcaro en visita en los Estados Unidos, habló sobre migración y la salida de jueces y fiscales de Guatemala.

Búcaro visita Washington DC, y se ha reunido con funcionarios y legisladores estadounidenses.

El funcionario indicó que el gobierno guatemalteco prepara con Estados Unidos el final del «Título 42», que permitía la expulsión inmediata de migrantes que llegaban a la frontera estadounidense.

Foreign Minister @MarioBucaroGT met with@AliMayorkas from @DHSgov. Both recognized the great work being done by 🇺🇸 and 🇬🇹 to combat transnational organized crime, drug trafficking and migrant smuggling. — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) March 31, 2022

La normativa sería retirada entre finales de mayo y principios de junio, según reportes en medios locales.

“El timeline cada día se acorta. Los espacios están ahí. Ya empezamos a trabajar, ya hay una fuerza de tarea en ese sentido”, aseguró Búcaro a la Voz de América.

Búcaro destacó que se elaboren programas para el trabajo temporal. «Lo fundamental es comenzar a trabajar en programas de trabajo temporal, el tema de visas temporales para generar una serie de programas de movilidad ordena, segura, regular” señaló.

Argumentando la emergencia por la pandemia, «El Título 42», fue emitido por el gobierno del expresidente Donald Trump, para prohibir la entrada de migrantes y de personas que buscan asilo.

Foreign Affairs Minister @MarioBucaroGT met with @SamanthaJPower, Administrator of @USAID, to reaffirm the value given to working together, in order to build Walls of Prosperity and address migration from a comprehensive and humanitarian approach. — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) April 1, 2022

Ex funcionarios de justicia salieron por decisión propia, asegura

En el caso de la salida de jueces y fiscales del país, citando persecusión por parte del MP, Búcaro adujo que los ex funcionarios salieron por «decisión propia».

«En Guatemala hay democracia, hay Estado de derecho y libertad de expresión. Prueba de esto es que estamos aquí y ellos se pueden expresar”, dio el Canciller.

Agregó que los jueces tienen garantías y la presunción de inocencia es la más importante.

«Estamos dando seguimiento a los casos, pero el Ejecutivo es independiente del poder Judicial, y estamos anuentes como gobierno llevando todos los planteamientos para garantizar el respeto de los derechos humanos», agregó.

Al ser cuestionado sobre por qué se han verificado salidas del pais de jueces, pese a esas condiciones de existir un Estado de Derecho, Búcaro indicó que se trataba de una «decisión que cada una de las personas tienen».

«Es importante saber que podemos acudir a los tribunales para presentar las pruebas de descargo, y la presunción de inocencia es fundamental», explicó.