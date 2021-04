Encuentran 2 mil bolsas de plástico dentro de un camello

Entre los camellos encontraron uno que tenía casi 2 mil bolsas de plástico en el área del estómago formando una masa “tan grande como una maleta grande”, señaló Marcus Erikson, director de la investigación y cofundador del instituto.

Investigadores del Instituto 5 Gyres, una organización sin fines de lucro enfocada en reducir la contaminación plástica , recientemente escribieron un artículo de opinión en The Washington Post sobre su reciente descubrimiento en Dubai, donde hallaron que 300 camellos habían muerto tras ingerir basura humana.

“Imagina tener 50 bolsas de plástico en el estómago que no puedes digerir, provocando úlceras y un tremendo malestar y la sensación de estar lleno todo el tiempo. No puedes y no comes ningún alimento “, escribió Erikson en su artículo de opinión.

Explicó que esto es solo que ocurrió con los camellos, provocándoles sangrado intestinal, obstrucciones, deshidratación, desnutrición y lamentablemente su muerte.

La pandemia de la contaminación del plástico

Una parte del problema es la incapacidad de la sociedad para conceptualizar la contaminación del plástico como un problema que ocurre fuera de los océanos.”Tenemos una pandemia de contaminación plástica desde las cimas de las montañas hasta el fondo del mar. Una vista limitada limita nuestra capacidad para resolver el problema”, comentó Erikson.

Señala que espera que los líderes mundiales, incluida la administración de Biden, respalden un tratado de las Naciones Unidas sobre esta contaminación.

El tratado tiene como objetivo abolir los productos plásticos de consumo nocivo e introducir alternativas sostenibles.

*Con información de CNN Chile