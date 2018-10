Medios de Estados Unidos informan que fuerzas de seguridad hallaron un artefacto explosivo en la casa de Bill y Hillary Clinton.

Según los primeros reportes, la bomba estaba cerca de la casa que habita la pareja en Chappaqua, Nueva York.

Los Clinton adquirieron la casa de unos 5 mil pies cuadrados en Old House Lane en 1999, cuando Bill aún ocupaba la silla presidencial. En 2016 compraron la casa de al lado, y las fusionaron.

Ayer, el FBI reveló la apertura de una investigación por el hallazgo de un explosivo en el buzón de la residencia neoyorquina del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros.

The elections two weeks from today are our chance to put a check on an administration that has undermined the rule of law, brought corruption into the Oval Office, attacked immigrants, and vilified journalists.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 23 de octubre de 2018