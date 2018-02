Multas de Q100 a Q350 serán impuestas a parejas que mantengan encuentros amorosos en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), informó el Colectivo Huelgueros Sancarlistas en su cuenta en Facebook. Aseguran que la medida se adoptó debido a que en diversas ocasiones han descubierto a universitarios teniendo intimidad en las instalaciones.

Lo recaudado con la imposición de multas será utilizado para las actividades del tradicional desfile bufo, que este año cumple 120 años de recorrer las calles del Centro Histórico.

Según la publicación, los estudiantes utilizan parqueos, baños y el parque de Las Ardillas para mantener relaciones de naturaleza sexual.

¿Es legal el cobro?

Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), señaló que no está enterada del cobro. “Me imagino que es una disposición de las autoridades. No es de nuestro grupo de huelga y no lo estamos promoviendo”, afirmó.

De acuerdo con el departamento de prensa de la Usac, ese tipo de cobro es ilegal, al igual del que se hace en los parqueos del campus universitario.

Canal Antigua Digital trató de obtener la postura del Carlos Alvarado, rector de la Usac, pero no respondió a las llamadas telefónicas efectuadas a su móvil.

