EnFotos: El nuevo éxito de Bronx: Las escaleras del Joker

Con el reciente estreno de la película de «Joker», uno de los vecindarios que más famoso se ha vuelto es el de Bronx en Nueva York.

Esto debido a que es la locación donde se grabó una de las escenas más icónicas de este filme, las escaleras.

via GIPHY

No obstante, luego de la magistral actuación de Joaquín Phoenix, las personas han recurrido a este lugar para la tan ansiada fotografía.

Este lugar ha pasado a ser bautizado como «The JokerStairs» (Las escaleras del Joker).

A pesar de que este vecindario en Bronx se ha vuelto único, muchos vecinos de la localidad están molestos.

Esto debido a que según han comentado, antes de la película nadie se asomaba al lugar y ahora es todo lo contrario.

Todas las personas que llegan ahí quieren obtener la mejor fotografía e inclusive, recrear la escena de la cinta.

Sin embargo, muchos han dejado de lado una de las advertencias que los residentes del lugar han hecho a los turistas.

Pues este vecindario es considerado muy peligroso porque está sobre una zona bastante insegura.

Inclusive, muchas personas han viralizado información a través de sus redes sociales, aseverando que en este barrio «roban y matan de verdad».

🃏I used to think my life was a tragedy, but now I realize, it’s a comedy 🃏 I whipped up a female Joker in about 2 days just so I could shoot on the iconic stairs! 💚❤️ This amazing set will be going live soon

Photos by @rongejon #Jokerstairs #Joker #jokermovie pic.twitter.com/qWY6h2AF44

— Veronica Rae (@VeronicaRaex) October 15, 2019