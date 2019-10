Durante una expedición realizada, un grupo de buzos que nadaban en el océano quedaron asombrados por el contenido de una enorme bolsa.

Lo curioso es que en el hallazgo, no se trataba de una bolsa de plástico, sino más bien, de una gelatinosa y transparente.

No obstante, lo que encontraron en su interior los dejó atónitos, esto debido a que contenía una gran cantidad de huevos.

Los cuales, según los buzos, se trataba de crías de calamar de 10 tentáculos, ante este impresionante hecho, lo grabaron #EnVídeo.

#Mystery solved! #REVOcean captain @Nils Baadnes & Ronald Raasch discovered this giant gel ballwhile diving in Orstafjord #Norway, which is actually an eggmass of 10-armed #squid🦑👀

More info from @Halldis Ringvold/Sea Snack Norway/Geleballprosjektet https://t.co/vyK0OblLt1 pic.twitter.com/fsTTsFOxMm

— REV Ocean (@rev_ocean) October 7, 2019