Enrique y Meghan comienzan su vida fuera de la realeza

Cuando el duque y la duquesa de Sussex anunciaron que abandonarían sus altos cargos reales para convertirse en “financieramente independientes”, esto envió ondas de choque a través del establecimiento británico y se convirtió en el tema de un intenso debate en todo el país y más allá.

¿Por qué lo hacen? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Y qué piensa el resto de la familia al respecto?

Tanto ha sucedido en las semanas posteriores que tales preguntas ya no son prioritarias, como dijo la pareja en un comunicado el lunes antes de su transición oficial a ser miembros que no participan en las labores de la familia real.

“El duque y la duquesa de Sussex preferirían que en las semanas y meses inmediatos, el enfoque permanezca en la respuesta global al covid-19”, dijo un portavoz de Sussex. “Sin embargo, reconocemos que hay preguntas pendientes relacionadas con su futuro más allá de la fecha límite de transición de su hogar”.

Ese futuro incluye ya no usar el nombre “Sussex Royal” para su organización sin fines de lucro, sitio web o cuenta de Instagram, ya que el 31 de marzo marca el final de su tiempo como miembros de la realeza y el comienzo de su nueva vida. A medida que la pareja renuncia oficialmente a sus deberes reales, esto es lo que podemos esperar ver de su transición.

Todavía son parte de la familia real, pero no pueden usar títulos reales

Hemos visto a la familia en general poner un frente unido siguiendo lo que las fuentes reales inicialmente describieron como “desilusión” y “disgusto” en la declaración original sobre la bomba de los Sussex en enero de este año.

La reina Isabel trazó la línea sobre Enrique reteniendo cualquier nombramiento real, especialmente sus apreciados títulos militares honorarios. El papel real híbrido que había creado inicialmente para sí mismo claramente no era viable para nadie más, ni era la intención de seguir usando la marca en su comercialización. Como resultado, Enrique y Meghan ya no usarán los títulos de realeza, y ya no representarán a la Reina.

Esto no cambia el lugar de Enrique en la línea de sucesión, y no significa que la pareja ya no se moverá en círculos reales. El 9 de marzo, como parte de sus deberes reales finales, los Sussex se unieron a todos, desde la reina hasta la condesa de Wessex en la Abadía de Westminster para un servicio del Día de la Commonwealth.

Se escribió mucho sobre la falta de interacción entre los Sussex y el príncipe Guillermo y Catalina, la duquesa de Cambridge. Pero el mensaje más importante fue que, si bien Enrique y Meghan pueden estar dejando “la firma”, siguen siendo parte de la familia.

Recibirán un poco de apoyo del príncipe Carlos

Detrás de escena, los arreglos se han finalizado en los términos de la partida de la pareja. El príncipe de Gales acordó continuar apoyándolos financieramente a través de su patrimonio privado, el Ducado de Cornualles, aunque no tanto como para mantener su oficina en el Palacio de Buckingham.

Se les permitió mantener su hogar en la finca de Windsor en Inglaterra, si reembolsaban los 2,4 millones de libras (alrededor de 3 millones de dólares) de fondos públicos utilizados para renovar, pero la pareja había dejado en claro que tenían la intención de pasar más tiempo en el norte América de todos modos.

Inicialmente, eso parecía significar Canadá, donde habían tomado una casa en la isla de Vancouver. Pero el presidente Donald Trump tuiteó esta semana que la familia se había ido a Estados Unidos y que “Estados Unidos no pagará por su protección de seguridad”.

Un portavoz de los Sussex respondió de inmediato con una declaración diciendo que no tenían planes de pedir recursos de seguridad al gobierno de EE. UU. y que se habían hecho arreglos de seguridad con fondos privados.

Ya se están poniendo a trabajar

Esto deja a los Sussex con gastos considerables que pueden no estar cubiertos por el apoyo proporcionado por el padre de Enrique, incluso cuando se combinan con la herencia de su madre, ciertamente no por el estilo al que se han acostumbrado.

Enrique ha aprovechado un par de oportunidades para hablar con los bancos de Wall Street donde habló sobre problemas de salud mental. Meghan ha hecho una voz en off para una película de Disney sobre la protección del elefante en Botswana. La pareja está estrechamente asociada con estos dos problemas y puede hablarles con credibilidad, y también son proyectos que podrían convertirse en fuentes de ingresos lucrativos sin comprometer la marca real.

El desafío en el futuro seguirá siendo encontrar tales ofertas, que paguen lo suficiente pero que no metan el barco en el Reino Unido. Al igual que el resto de nosotros, los Sussex ahora tienen facturas que pagar, pero también han prometido dejar de comerciar con la marca que los hizo tan comercialmente valiosos en primer lugar: la realeza.

Ahora que su transición de la realeza se ha completado, prepárate para su reinvención.

“El duque y la duquesa de Sussex pasarán los próximos meses concentrándose en su familia y continuarán haciendo lo que puedan, de manera segura y privada, para apoyar y trabajar con sus compromisos caritativos preexistentes mientras desarrollan su futura organización sin fines de lucro”, dijo el equipo de la pareja en la declaración del lunes.