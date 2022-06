Entregan acusación contra ex ministro José Luis Benito

Tras tres intentos por entregar el acto conclusivo, finalmente la Fiscalía Especial Contra la Impunidad entregó la acusación en contra del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, en el caso que se le vincula a los 122 millones de quetzales encontrados en Antigua Guatemala.

Este martes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad entregó la investigación en contra del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, dentro del segundo caso en contra de este en donde se le vincula a la aparición de 122 millones de quetzales en una residencia de la Antigua Guatemala y que se cree fueron obtenidos de forma ilícita.

Después de 3 intentos, pues en dos oportunidades el Juzgado de Mayor Riesgo D devolvió el expediente a la fiscalía por no presentar toda la documentación, finalmente entregó el acto conclusivo.

Con esto, ahora se espera que el juzgado fije una fecha para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia en contra de Benito y determinar si este debe o no enfrentar juicio por delitos relacionados con lavado de dinero.

Al momento no se ha podido obtener mayor información del caso, pues el mismo se encuentra bajo reservan, no obstante se ha conocido que el ex ministro ha presentado una recusación contra el juez suplente del juzgado de mayor riesgo D, Edwin Ramírez, por lo que el caso no podrá avanzar hasta que una sala de apelaciones no resuelva si el juez puede o no seguir conociendo el caso.