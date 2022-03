Entregan investigación de las personas implicadas en el caso Insivumeh para que sean enviadas a juicio

Tras tres meses después de que 18 implicados en el caso de supuesta corrupción en el instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología fueran ligados a proceso penal, la Fiscalía contra la Corrupción hizo entrega de la investigación completa realizada a los sindicados.

Según se indicó, dichos expedientes cuentan con las pruebas necesarias para solicitar que estas personas sean enviadas a juicio.

Dentro de las personas investigadas en esta primera fase se encuentra el ex director del instituto Yeison Samayoa, la ex sub directora Astrid Montes, y otros ex trabajadores así como personeros de las empresas involucradas en el supuesto fraude para extraer de forma anómala 30 millones de quetzales de la entidad.

Con la entrega de la investigación, se espera que la juez Judith Secaida fije una fecha para que se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia para estas personas y así se discutan los medios ubicados y se defina si los 18 señalados deben o no enfrentar juicio por las supuestas anomalías.