Entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, con más presión tras empate

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se ha visto sometido a una mayor presión tras ser expulsado en el empate 0-0 de su equipo contra el Cádiz este jueves.

El técnico de 58 años se enfureció en los últimos segundos del partido tras discutir con el árbitro y los asistentes.

Al principio del partido, Koeman se enojó cuando el centrocampista Frenkie de Jong recibió una tarjeta roja y los ánimos siguieron caldeados hasta que lo expulsaron en el tramo final.

La noticia se produce en medio de las críticas a la forma del Barça esta temporada, ya que el joven equipo de Koeman no ha conseguido cuajar tras la marcha de Lionel Messi.

El gigante catalán solo ha ganado dos veces en sus cinco primeros partidos de liga, es séptimo en la tabla de clasificaciones y fue vapuleado en su propio estadio por el Bayern Munich en la Champions League (3-0).

El futuro de Koeman se ha visto cuestionado y su relación con el presidente del club, Joan Laporta, se ha vuelto tensa en las últimas semanas.

«No siempre se trata de un resultado. Hay que analizar lo que hizo el equipo, la actitud del equipo, el compromiso del equipo y no me puedo quejar de nada de este partido», dijo Koeman a los periodistas tras el encuentro.

«No estoy contento, por supuesto, porque hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras y no hemos marcado ningún gol. Lo que me llevo es la actitud, no mi situación personal. Porque si ganamos, parece que seguimos, y si no, buscamos otro entrenador… y esa es una pregunta para ti», agregó.

Un inicio de temporada problemático

El Barcelona está ya a siete puntos de su rival, el Real Madrid, en la liga y parece una sombra del equipo que dominó el fútbol europeo durante años.

Sin embargo, la situación financiera del club ha obligado a desprenderse de algunas de sus principales estrellas, sobre todo de Messi, que se marchó al París Saint-Germain cuando el Barcelona no podía permitirse su sueldo.

Desde entonces, la atención se ha centrado en la incorporación de jóvenes talentos al primer equipo, pero la inexperiencia en el campo se ha convertido en un problema en las últimas semanas.

Ronald Koeman también lamentó los problemas de lesiones de su equipo, que impidieron a varios jugadores veteranos estar presentes contra el humilde Cádiz.

«Hay que ser realistas, mirar la plantilla que tenemos y los jugadores que faltan», dijo. «Tenemos siete titulares fuera», concluyó.