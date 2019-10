Entrenador es criticado por golpear a futbolistas de forma indignante

View this post on Instagram

Futbolcularını tokatlayan #HalitKurt’tan açıklama: ''Soyunma odasına 3-1 mağlup girmiştik. Bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu. Maçı da 5-3 kazandık. Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını biliyoruz. Fatih Terim de böyle şeyler yapabiliyor diye söyleniyor”