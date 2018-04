Entrenador de selección sudamericana golpea y amenaza de muerte a su empleado

El todavía entrenador de la selección de Bolivia, Mauricio Soria, protagonizó un bochornoso incidente en plena calle, al ser grabado mientras golpeaba y amenazaba de muerte a su empleado.



Según la prensa boliviana, el supuesto empleado de Soria cometió el error de mojar los asientos de su camioneta mientras lo lavaba. Esto habría enfurecido al entrenador que le habría gritado en la vía pública: “Tráeme una pistola, voy a matar a este h… de p…”.



Sin embargo, esto no fue lo más curioso o sorprendente. El entrenador, a pesar de que en el video se observa cómo golpea y le da de puntapiés en el piso al que sería su trabajador, fue a la comisaría a denunciarlo porque le quedó un ojo morado, como resultado de la defensa del agredido. La policía de Cochabamba, ciudad boliviana donde ocurrieron los hechos, arrestó al joven de 27 años.



Me pateó. No me quedé con las manos cruzadas y también le respondí. Le di uno en el ojo. Me dijo: ‘Mira lo que me hiciste’, y luego le dijo a su mujer que le llevara la pistola para matarme, contó el joven.