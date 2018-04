Arrestan a esta actriz por explotación sexual de mujeres

Allison Mack, actriz que interpretaba a Chloe Sullivan en la serie de televisión Smallville, fue arrestada por, supuestamente, pertenecer a una estructura que reclutaba mujeres para explotación sexual.

Se reporta que las víctimas eran tatuadas, esclavizadas y violadas por el líder de un grupo de autoayuda, al cual estaba afiliada Mack.

Mack, de 35 años, fue detenida el pasado 20 de abril, pues presuntamente convencía a las víctimas de dedicarse a actividades sexuales remuneradas, después de ganarse su confianza. Se desempeñaba como maestra del referido grupo de autoayuda.

El líder de la red es identificado como Keith Raniere, también conocido con el alias de “Vanguard”, dijo el fiscal estadounidense Richard Donoghue a los medios de comunicación.

