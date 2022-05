Envían a Mariscal Zavala a ex fiscal del caso Libramiento de Chimaltenango

El ex fiscal que investigaba el caso Libramiento de Chimaltenango, Eduardo Pantaleón fue capturado por petición de la Fiscalía de Asuntos Internos, al asegurar que este habría generado anomalías que no permitían el procesamiento judicial del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito.

Por petición de la Fiscalía de Asuntos Internos, este jueves se procedió a la captura del ex fiscal que tuvo a su cargo la investigación del caso Libramiento de Chimaltenango, Eduardo Pantaleón.

Según indica el Ministerio Público, Pantaleón supuestamente habría generado anomalías que no permitieron accionar de forma rápida contra el ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, por lo que lo señalan de los delitos de abuso de autoridad y obstaculización de la acción penal.

Ante estos señalamientos, Pantaleón asegura que mientras tuvo a su cargo la investigación, todos los diligenciamientos se realizaron correctamente.

La investigación nace luego que la juez de mayor riesgo C, Silvia de León señalara en la audiencia de primera declaración de Benito, que los fiscales que se presentaron a dicha audiencia podían haber incurrido en alguna anomalía pues lo argumentado contra el ex funcionario no coincidía con los documentos que contenía la investigación preliminar, por lo que era necesario investigar tales hechos.

Benito fue detenido el 21 de enero de 2022, mientras que Pantaleón fue removido del caso y de la fiscalía contra la corrupción el 23 de noviembre de 2021, luego que este solicitará la detención del ex ministro ante la juez De León una vez el expediente fue trasladado a la judicatura pues desde 2020, el fiscal solicitó la detención de Benito pero el entonces juez tercero de primera instancia penal Mynor Moto, rechazó la petición.

Ante la ausencia del MP para realizar la audiencia de primera declaración, juez décimo de primera instancia penal dio a conocer los motivos de detención a Pantaleón.

Juez ordena que quede detenido provisionalmente en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, mientras espera la audiencia que se programa para el 11 de mayo.