¿Es la hora de un candidato ‘outsider’ para las presidenciales de 2024 en Venezuela?

Las elecciones para renovar la presidencia de Venezuela están previstas para 2024. Nicolás Maduro, desconocido como mandatario por al menos 50 gobiernos del mundo desde 2019, es el favorito entre las filas del chavismo para buscar su reelección, mientras la oposición se apresta para elegir a su candidato mediante unas votaciones primarias en alguna fecha por definir en 2023.

Los números de ambos bloques políticos no son favorables

en las encuestas más recientes sobre el pulso político en Venezuela. Luis Vicente León, presidente de la firma privada Datanálisis, advierte que ni Maduro ni ningún otro dirigente de la oposición nacional supera el techo de 20 puntos porcentuales de preferencia.

En sus sondeos, Maduro logra 20 % de valoración positiva como líder, mientras que, del lado opositor, Manuel Rosales, excandidato presidencial y actual gobernador del estado más poblado, Zulia, suma 17,5 % de opción favorable.

Juan Guaidó, presidente del Parlamento elegido en 2015 y reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de naciones, logra 9 % de valoraciones positivas de la gente en la encuesta de abril de Datanálisis.

“No hay un líder en particular que destaque. Lo que hay es vacío. El gran líder de Venezuela es ‘ninguno’, ninguno de los líderes convencionales, explorables, reconocidos. Eso es un indicador típico de deseo de cambio”, dice León.

Ese escenario, opina, es terreno fértil para el surgimiento de un líder independiente o ‘outsider’, como se conoce a quien irrumpe en el escenario político como una opción clara, sin identificarse con las tendencias conocidas.

El analista político y de contexto electoral de Venezuela puntualiza que “más de 50 %” de los ciudadanos expresan en sus encuestas que preferirían un líder sin vinculaciones con los bloques políticos convencionales.

“Eso no significa que te lances como candidato independiente y ganes. Tiene que ser alguien que les llame la atención, que los conecte, que les genere esperanza de nuevo”, explicaba León.

Espacio para el ‘outsider’

Apenas un puñado de líderes opositores se han lanzado oficialmente al ruedo electoral en Venezuela, de cara a 2024. Nicmer Evans, un politólogo que apoyó al chavismo hace años, pero que ahora lo adversa, y Antonio Ecarri, de Alianza Lápiz, partido crítico de Guaidó y la Plataforma Unitaria, se cuentan entre ellos.

También suena los nombres de dirigentes como el gobernador Manuel Rosales, por el partido Un Nuevo Tiempo; el diputado Juan Pablo Guanipa y el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, por Primero Justicia, mientras Acción Democrática consulta con sus bases las opciones del expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup y el diputado Carlos Prosperi.

Guaidó, antiguo militante de Voluntad Popular, no ha descartado participar en elecciones primarias como aspirante a la presidencia del país, si bien ha enfatizado en que no da relevancia a individualidades, sino a la “unidad”.

Movimientos disidentes de la oposición, como Fuerza Vecinal, exigen que haya unas elecciones primarias inclusivas. María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, demanda “una nueva dirección política” que vaya más allá del “error” de meramente seleccionar a un candidato para las presidenciales.

Una encuesta realizada el pasado fin de semana por la firma Datincorp

revela que 63 % de los venezolanos considera que su presidente ideal para 2024 debe ser alguien sin alineación con la oposición ni con el chavismo.

Solo 13 % de los entrevistados opta por un aspirante chavista, mientras 16 % se decanta por uno de tendencia opositora, de acuerdo con ese sondeo reciente.

Jesús Seguías, analista político y director de Datincorp, da fe del alto nivel de “rechazo y cuestionamiento” de la población hacia los actores políticos.

“Hace 10 años, el 80 % de los venezolanos se dividía entre chavistas y opositores. Hoy, ambos bloques son una minoría. Sumados los dos, llegan a 29 %. Es un tercio de la población”, indicó Seguías.

La connotación electoral de esas lecturas de campo es que “hay espacio” para la aparición de una figura o una propuesta política “antiestatus”, como ocurrió con los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta comicial en Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, apunta el experto en encuestas.

Para Seguías, Venezuela es un caso diferente al molde. Según él, tanto el gobierno madurista como sus opositores forman parte de un estatus político.

“Hay el espacio para que surja una alternativa no solo ‘candidatural’, sino política. Hasta ahora no ha surgido. No descarto que, de alguno de los partidos tradicionales, surja un movimiento o rebelión interna que genere una nueva oposición y que logre plantearle al país un liderazgo distinto”, agregó.

Perdieron la calle

El responsable de Datincorp insiste en que tanto el gobierno como la oposición “perdieron la calle” y que están “abiertas las puertas para un nuevo liderazgo”.

León, por su parte, recuerda que el surgimiento de un ‘outsider’ es sorpresivo por naturaleza. “No se pueden proyectar. Las características (de Venezuela) son las típicas para que surjan, pero eso puede ocurrir o no. No es verdad que va a ocurrir de seguro, para nada”, manifiesta el director de Datanálisis.

Guaidó no fue un ‘outsider’ per se en enero de 2019, cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela, desconociendo a Maduro, asegura.

“Cuando surgió era un perfecto desconocido, realmente no era un outsider. Era diputado de un partido clásico y participaba en la política. Los ‘outsiders’ vienen generalmente fuera del cuadro político”, expone León, quien destaca que tanto oposición como gobierno han decepcionado las expectativas de los venezolanos.

Fuente: VOA

