Quizá pienses que se trata de cualquier tipo de escaleras, pero las de este Estadio son alucinantes.

Se trata de las escaleras del Estadio San Siro en Milán, las cuales están diseñadas en forma de «caracol».

No obstante, el efecto de movimiento que provocan ha hecho que se vuelvan virales en la red.

Esto debido a que son capaces de causar una ilusión óptica en las personas que la ven desde lejos.

La respuesta es simple, no se mueven, su estructura de concreto y sus cimientos son bastante rígidos.

Sin embargo, lo que causa este efecto se debe por la espiral y específicamente, las personas.

Ya que al bajar las personas por este «caracol», hacen que el dinamismo sea notorio, como si se tratara de un edificación automática.

Por un principio, las personas pueden confundirse y asegurar que éstas se mueven.

El fotógrafo Daniel Holland ha sido uno a los que está vista ha engañado.

Para ello, tomó un vídeo que público en redes y que se ha vuelto popular entre los internautas.

«Ver a la gente salir del estadio de fútbol me hace creer que la estructura espiral entera se está moviendo.

Luego de esto, muchos fanáticos han quedado admirados con este fenómeno óptico que las escaleras ofrecen a sus visitantes.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms

— Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019