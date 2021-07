Esgrimista argentina recibe propuesta de matrimonio tras perder su combate

La esgrimista argentina María Belén Pérez Maurice perdió la oportunidad de obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio este lunes. Pero después de su combate, su novio tenía una sorpresa.

La esgrimista, de 36 años, se marchará de los Olímpicos con un anillo, tras aceptar una propuesta de matrimonio sorpresa de su entrenador y pareja.

Pérez Maurice estaba en medio de su entrevista posterior al partido, tras su derrota por 15-12 ante la húngara Anna Marton en el sable individual femenino, cuando Lucas Guillermo Saucedo le propuso matrimonio con una gran nota manuscrita que decía «¿Quieres casarte conmigo?».

🤺 La Argentina María Belén Pérez Maurice quedó eliminada en Sable Individual en los juegos olímpicos de Tokyo. Mientras daba una entrevista fue sorprendida por su pareja/entrenador Lucas Saucedo «¿Flaca, te querés casar conmigo?»

Video @tqpinfo pic.twitter.com/ud5sLhgQRj — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) July 26, 2021

En las imágenes que se compartieron en Internet, se ve cómo se da la vuelta, ve el mensaje y grita antes de aceptar rápidamente la propuesta de matrimonio de su pareja desde hace 17 años, quien se puso de rodillas. La pareja se abrazó y compartió un beso.

«Ellos (la prensa) me dijeron que me diera la vuelta, y él tenía la carta. Me olvidé de todo. Me quedé en plan ‘oh, Dios mío'», dijo Pérez Maurice a los periodistas.

«Estamos muy contentos. Somos muy buenos compañeros. Por supuesto, tenemos peleas, pero disfrutamos el uno del otro. Nos queremos mucho y queremos pasar la vida juntos».

*Con información de CNÑ