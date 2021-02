«Esme la Chapina» habla tras el supuesto intento de asesinato

A través de un video publicado en su página de Facebook, la youtuber conocida como «Esme la Chapina» decidió hablar sobre su actual estado tras un supuesto intento de asesinato hace un par de semanas.

La joven aclaró, que en el video donde expuso el supuesto intento de asesinato y el intento de secuestro de su hijo, no se expresó mal de Guatemala, si no de los hechos de violencia como el que relata que pasó.

«Así como hay gente mala, hay gente buena, me queda claro que existen personas que me han abierto las puertas se su casa sin conocerme», explicó Esmeralda.

La influences aseguró que, de momento, no se encuentra de ánimos para realizar contenido para sus redes sociales y que grabó el último video solo con la intención «trabajar, ya que esta (las redes sociales) es mi herramienta de trabajo».

Según la joven, evitará salir a la calle para resguardar su vida y la de sus allegados, y que estará enfocada en su negocio de pulseras y collares.

Crítica a la delincuencia

«Esme la Chapina» criticó fuertemente a los delincuentes «Saben qué es lo que más me duele. Yo siempre he dicho: Guatemala siempre tan lindo, tan soberano. Tan libre hasta para los delincuentes, que pueden andar haciendo daño; que no hay problema alguno mientras no te maten».

Por otra parte, también dedicó unas palabras a quienes no creyeron su historia y la acusaron de buscar seguidores: «En vez de echarte ánimos y porras, te echan tierra», aunque aclaró que a sus seguidores positivos les estaba enteramente agradecida.