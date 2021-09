España procesa a otro empresario vinculado al soborno que habría recibido Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y es señalado de supuestamente haber generado contratos ficticios en Guatemala.

Este jueves se ha dado a conocer que el juez de la audiencia nacional de España, Manuel García Castellón, ha imputado al ex consejero delegado de la Constructora Copisa, Francesc Xavier Tauler Ferré, señalado de haber participado en la entrega de un soborno de 30 millones de euros al ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Según se indica por parte en la publicación del medio español El Periódico de España, Tauler habría sido la persona que firmó y pactó la entrega de los 30 millones de Euros con los ex gobernantes para que estos dieran en concesión Puerto Quetzal

De acuerdo al documento al que tuvo acceso el medio, TCQ habría contratado a la Constructora Copisa en 2013 para que através de la misma de canalizara la entrega de los sobornos.

Copisa habría ingresado las cantidades de dinero a cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canlziar el cohecho, señala la publicación.

La posible participación de Tauler, se centra en que el empresario habría firmado los negocios jurídicos ficticios, escenciasles para entregar los pagos ilícitos cuyos destinatarios finales eran los ex gobernantes.

La forma en como se habrían generado estas facturas, es que Copisa obtendría contratos de obras ficticios por un importe de más de 29 millones de quetzales, que tras lograr su cometido, el monto final fue de una captación de 36 millones.

La investigación contra Tauler se deriva de las diligencias que se realizan contra el ex comisionado José Manuel Villarejo quien habría recibido un soborno de 7,4 millones de euros para supuestamente no permitir la extradición de los hermanos Pérez Maura a Guatemala.

Mientras tanto se ha consultado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad si conoce de estos hechos, sin embargo hasta el momento no se ha obtenido respuesta por parte del jefe de la misma, Rafael Curruchiche.