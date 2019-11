Esposa de ‘El Chapo’ estará en reality con hijos de narcos

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se estrenará en la televisión estadounidense con una aparición en un programa llamado Cartel Crew.

Coronel, de 30 años, es madre de dos de las hijas de Guzmán, y fue una figura habitual en los tres meses del juicio al Chapo en Nueva York.

Según gente cercana al narcotraficante consultada por CNN en Español para el documenta “El Chapo: dos rostros de un capo”, él se refiere a ella como “el gran amor de su vida”.

A post shared by Emma Coronel Aispuro (@emma_coronela) on Oct 3, 2019 at 2:44pm PDT

Para Cartel Crew, Coronel, vestida de blanco, llega en un lujoso yate con guardias al encuentro de Michael Corleone Blanco, hijo mayor de Griselda Blanco, conocida como la “madrina de la cocaína”, y Marie Ramírez De Arellano, quien según la descripción del show es hija de un miembro de un cartel, sin dar más detalles.

“En estos últimos días alguien me ha estado llamando, es un número desconocido, es una abogada. Le pregunté, ¿de quién eres abogado? Me dijo: represento a una mujer que se llama Emma Coronel, la esposa del Chapo. Nos gustaría reunirnos con usted para hablar de negocios”, dice Blanco en el adelanto del capítulo del reality.

A post shared by Emma Coronel Aispuro (@emma_coronela) on Jul 21, 2019 at 12:09pm PDT

Luego la cámara muestra a Blanco y a Ramírez en un bote encontrándose con el yate en el que va Coronel.

The rumors are true. Emma Coronel, El Chapo's wife, is coming to #CartelCrew, and she means business. 💯

Don't miss a new episode MONDAY at 9/8c on @VH1! 🔥 pic.twitter.com/rDnZFH8kQw

— Cartel Crew (@CartelCrewVH1) November 12, 2019