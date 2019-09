Esposa de Nayib Bukele se roba las miradas en la ONU

Desde que llegó al poder el pasado 1 de junio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha demostrado su amor por las redes sociales.

Sin ir más lejos, en la primera semana de su gobierno, la mayoría de sus decisiones — incluyendo el despido de familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén y funcionarios ligados a él– las comunicó a través de Twitter.

Este jueves, Bukele llevó este amor todavía más allá, hasta el mismo podio de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde no solo dio un discurso enfocado en el poder de las redes y las nuevas tecnologías –en contraste con el formato “obsoleto” de la reunión en la ONU–, sino que incluso se dio el lujo de tomarse una selfi al momento de hablar ante el resto de delegaciones presentes, que luego compartió en su cuenta de Twitter.

“Créanme, muchas más personas verán esta selfi que las que escucharán este discurso”, dijo Bukele, de 38 años. “Espero que haya salido bien”.

“Aunque no lo queramos aceptar, la red, cada día, se vuelve cada más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada ve más obsoleto”, dijo Bukele.

“El mundo ha cambiado y la Asamblea General sigue siendo la misma”, dijo el presidente de El Salvador en su discurso, en el que mencionó que tal vez en algunos años miles de personas no tengan que viajar a Nueva York para la reunión anual de la ONU.

“No es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. Pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente”, dijo.

Las reacciones al discurso de Nayib Bukele no se hicieron esperar, sobre todo en su país.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, celebró la presencia de Bukele en la Asamblea.

Johnson también hizo mención de la esposa del presidente de El Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien estuvo presente durante el discurso llevando en brazos a su hija Layla.

