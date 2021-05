Esta es la actriz que será Merlina Addams en la serie de Netflix de Tim Burton

Jenna Ortega ha conseguido otro papel en Netflix. Ortega protagonizará a Merlina Addams en la próxima serie de acción en vivo de Tim Burton, centrada en el personaje icónico.

La serie seguirá a la adolescente mientras sale del grupo de la familia Addams y se inscribe en la Academia Nevermore.

Enfocada en Merlina Addams

«Merlina intenta dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navegaba por sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore», dice el programa. dice la sinopsis.

Burton, de 62 años, dirigirá la serie de ocho episodios y será uno de sus muchos productores ejecutivos. Los creadores Al Gough y Miles Millar también cumplirán una doble función como showrunners.

La noticia de la serie apareció por primera vez en octubre de 2020 cuando Variety y Deadline informaron que Burton estaba desarrollando una serie de reinicio de la familia Addams. En febrero, Netflix anunció que la serie se centraría en el Merlina Addams.

Ortega, por su parte, se ha asociado previamente con múltiples originales de Netflix. Más recientemente, apareció en Yes Day junto a Jennifer Garner. También tuvo papeles destacados en la película de Netflix de 2020 The Babysitter: Killer Queen y en la segunda temporada de Penn Badgley’s You.

*Con información de People