Esta es la fecha en que llegará el nuevo disco de Prince

Fanáticos de Prince podrán disfrutar una vez más de su voz y de canciones nunca antes escuchadas. «Welcome 2 America», un disco nunca antes lanzado, saldrá a la venta el 31 de julio, anunció el patrimonio del cantante a través de un tuit.

El camaleónico artista escribió y grabó esta producción en 2010, antes de iniciar su tour «Welcome 2 America».

El disco «documenta las preocupaciones, esperanzas y visiones de Prince para una sociedad cambiante, presagiando proféticamente una era de división política, desinformación y una renovada lucha por la justicia racial», dice un tuit enviado desde la cuenta verificada del cantante.

Recorded in 2010 before the Welcome 2 America Tour, the studio album #Welcome2America documents Prince’s concerns, hopes, and visions for a shifting society, presciently foreshadowing an era of political division, disinformation, and a renewed fight for racial justice. pic.twitter.com/F7X9eaeAo5

