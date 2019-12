Esta fue la reacción del hijo de Lionel Messi al ganar su sexto Balón de Oro

El argentino Lionel Messi es el dios del Olimpo del fútbol: ganó su sexto Balón de Oro, superó a Cristiano Ronaldo y sigue dominando el fútbol mundial masculino. Es el que más lo ha ganado en la historia. En la categoría femenina, la estadounidense Megan Rapinoe es la ganadora del Balón de Oro.

Messi y Rapinoe ganaron el premio The Best de la FIFA en septiembre, que durante algunos años estuvo unido al Balón de Oro, galardón de France Football.

El holandés Virgil Van Dijk —ganador de la Champions con el Liverpool— fue segundo en la votación y el portugués Cristiano Ronaldo fue tercero.

Lionel Messi ganó su primer Balón de Oro en 2009, y luego en 2010, 2011, 2012 y 2015.

En 2018 el croata Luka Modrić se llevó el premio. En 2017 y 2016 quedó en las manos de Cristiano Ronaldo, y el año anterior, 2015, fue de Messi.

“Esto se disfruta muchísimo más porque se va acercando la retirada”, dijo Messi.

En la ceremonia llamó mucho la atención la reacción de Mateo, el hijo de Messi, cuando su papá subió a recibir el galardón.

El brasileño Alisson Becker, del Liverpool (que fue nombrado mejor portero por la FIFA, ganó la Champions y fue campeón de la Copa América— fue séptimo en la clasificación y ganó el primer trofeo Yahsin al mejor arquero del mundo.

En tanto, el trofeo Kopa, al mejor jugador joven (menor de 21 años), fue para el holandés Matthijs de Ligt.

La revista France Football entrega el premio Balón de Oro desde 1956.

