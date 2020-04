Esta pista de carreras planea evento con 700 espectadores

Cientos de personas tienen previsto asistir a dos grandes carreras automovilísticas, durante el fin de semana, en Dakota del Sur, pero la gobernadora Kristi Noem advirtió que no es una buena idea en medio de la pandemia.

El Park Jefferson Speedway, de Jefferson, tuiteó que todos los 700 boletos se vendieron para la carrera Open Wheel Nationals, programada para este sábado. También en Jefferson, el New Raceway Park dijo en Facebook, este lunes, que 310 de sus 500 boletos fueron vendidos, para una carrera el domingo.

“Puedo alentar a las personas a que no vayan. No creo que sea una buena idea que asistan”, dijo la gobernadora. “Todavía recomiendo que sigamos los planes que he establecido para Dakota del Sur, donde no nos reunimos en grupos de más de 10 y que las personas continúen la distancia social; si no se sienten bien, que se queden en casa, y lavarse las manos frecuentemente”.

Cuando se le preguntó si podía hacer algo más fuerte para evitar que las personas asistieran a las carreras, Noem dijo que alentar a las personas a que no asistan es la opción que tomará.

El condado tampoco puede evitar el evento. Noem dijo en la conferencia de prensa que la legislación para expandir los derechos de las ciudades para prohibir este tipo de reuniones a los condados no fue aprobada.

“No hay leyes que infrinjamos al abrir esta pista en este momento”, dijo Steve Kiraly, propietario de New Raceway Park, a KCAU, afiliada de CNN. Kiraly dijo que espera establecer una tendencia para prácticas seguras para los deportes al aire libre durante el verano.

“El problema con esa mentalidad es que tu huella en un evento como este no queda solo en la pista”, dijo a la estación Jeremy Harkness, residente del Condado de Union. “Van a haber personas que paren para conseguir gasolina o que vayan al baño y toquen una manija o una baranda y esas cosas, y sin darse cuenta podrían exponer fácilmente a alguien”.

*Con información de CNN