Esta será la fecha en que se transmitirá la reunión de Friends

Finalmente los fanáticos de Friends podrán volver a ver a sus seis mejores amigos de la pantalla chica.

HBO Max, parte de WarnerMedia, nuestra empresa matriz, dio a conocer este jueves que la ansiada reunión de Friends se transmitirá el 27 de mayo.

La compañía hizo el anuncio acompañado de un tráiler de 40 segundos que muestra al elenco abrazados y tomados de la mano caminando hacia el estudio 24 de Warner Bros., seguido con el título de la reunión: «The One Where They Get Back Together».

La reunión llega al año del lanzamiento de HBO Max.