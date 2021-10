Estado pretende endeudarse para pagar más de Q300 millones en salarios

En el análisis participó Jorge Lavarreda, analista económico del CIEN ; y Alejandro Balsells, economista. En esta oportunidad las posturas se enfocan en el endeudamiento para pagar salarios.

«El marco lógico que se usa en todas las instituciones de seguridad alimentaria es sólido y se sabe qué hay que hacer. Pero hay otros programas en donde no está tan clara la evidencia. Por ejemplo, el seguro médico escolar, no se fundamenta su impacto», indica Jorge Lavarreda.

«Además se trata de cumplir la ley orgánica del presupuesto. En su último párrafo dice que no se podrá usar deuda para gastos. El endeudamiento se utilizaría idealmente para inversión. Pero en varios periodos se ha utilizado esa excepción».

«Se habla de un presupuesto que según dice Finanzas, debería ser de Q200 mil millones. Lo que hace el Ministerio de Finanzas es cumplir con compromisos que se traen de inercia. Además tiene que ver con eficacia de las unidades ejecutoras», indica Alejandro Balsells.

«Lo que vemos es que a estas leyes anuales se le meten estos artículos que legislan en otros temas. Hay que entrar en serio a las reformas de fondo, en contrataciones y servicio civil. Además una ley orgánica del presupuesto».

«La recomendación es que se cumpla con la ley. En lo que se legisla en otras leyes se hace el presupuesto más rígido. La ley del adulto mayor, por ejemplo, se financia con deuda. Debemos trascender las emergencias para una reflexión de largo plazo».

«Desde tiempos de Jorge Serrano se inició con la negociación de los préstamos. Eso tiene que ver con el pacto fiscal y las reformas tributarias. Hay amarres que al subir el esfuerzo tributario llena más ingresos a entidades que tienen una fracción de eso», explica Balsells. «El tema tributario con el deporte con entidades como el COG, tendrían que reprogramarse y flexibilizarse el gasto, porque desincentiva el esfuerzo tributario», añade.

«Se necesita un balance para tener un personal con infraestructura y que sirva a la población. Se puede tener personal contratado pero si no tiene equipo para el servicio, pues no hay balance. El impacto es no lograr las metas de país».

«En el endeudamiento habían niveles envidiables respecto a otros países, pero en 2020 hubo un incremento significativo. Como país se priorizó el endeudamiento interno. El tema de la deuda debe tener un portafolio para que nos proteja de riesgos».

«Tenemos muchos años de pensar en eso. Los acuerdos de paz, las metas de milenio y otros. El país no tiene un esfuerzo de planificación a largo plazo. Hay que replantear el sistema de las municipalidades, Cocodes y otros», indica Alejandro Balsells.

«La Franja Transversal del Norte ya cumplirá 10 años de construcción. Me cuentan que hay anarquía. Incluso las oficinas de BID, BM, se están haciendo más pequeñas, pues se recurre a deuda de bancos corrientes. Abunda obra pública hormiga en este presupuesto», agrega Balsells.

«Al comparar con 2016-2019 las primeras tres prioridades con el proyecto de presupuesto de 2022 son las mismas. Salud subió un escalón, pero no es un cambio drástico. Se necesita más inversión en Salud».

Vea la entrevista completa.