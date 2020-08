Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala por Covid-19 y criminalidad

Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Guatemala debido a la Covid-19 y a la criminalidad.

Así lo hizo público este jueves por la noche el Departamento de Estado del país del norte.

La entidad ubica a Guatemala en una alerta 4, la máxima de riesgo para los viajantes estadounidenses.

Se indica que los ciudadanos de EE.UU. «pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, órdenes de quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia dentro de Guatemala debido a COVID-19».

Además ubica a Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Quetzaltenango, Izabal y Petén, como los departamentos más peligrosos por los altos niveles de criminalidad.

En estos departamentos, los ciudadanos de EE.UU. pueden estar en riesgo por «el crimen violento, como el robo a mano armada y el asesinato; la actividad de pandillas, como la extorsión, el crimen callejero violento y el narcotráfico».

Y en ese contexto, «la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes criminales graves», señala el Departamento de Estado.

From 9:00 – 21:00 ET on 8/6, we published alerts related to Travel Advisory updates for the following countries:

➡️ Argentina (Level 4)

➡️ Guatemala (Level 4)

➡️ Mexico (Level 4)

➡️ Panama (Level 4)

To see individual Travel Advisories, click here: https://t.co/X7M2SabUFJ pic.twitter.com/5XPexrvAsr

— Travel – State Dept (@TravelGov) August 7, 2020