Estados Unidos señala «continuos y descarados ataques» de Fiscal General contra el sistema de justicia del país

El Gobierno de Estados Unidos externó su preocupación por las capturas «por motivos políticos», de servidores públicos actuales y anteriores «que luchan contra la corrupción».

En un comunicado, el Departamento de Estado califica estas acciones como «continuos y descarados ataques» de la Fiscal General, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia del país.

Según la entidad estadounidense, existe «informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos a entidades en línea».

Explica que lo anterior, implica «serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos».

We call on the government of Guatemala to ensure the personal safety and the fair and transparent treatment of all those involved in the justice system. Attacks by Attorney General Porras on independent judges and prosecutors must stop. https://t.co/0QwLGV6S5E

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022