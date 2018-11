Estadounidenses preparan sus “caravanas” para detener a migrantes

La caravana migrante se acerca a Estados Unidos, y ciudadanos de este país no se quedarán de brazos cruzados, pues grupos armados han decidido formar sus “propias caravanas”.

Según un reporte de The Whashington Post, los civiles planean trasladarse con tiendas de campaña, rifles y hasta drones. “Nos hemos probado a nosotros mismos en el pasado, lo haremos de nuevo”, dijo Shannon McGualey, de Dallas, Texas.

Él y otros sienten que han sido “llamados por el presidente Donald Trump” para “restaurar el orden y defender su país” de lo que el mandatario ha llamado como “invasión”.

De acuerdo con McGualey, un centenar de personas viajan hacia Río Grande, para ayudar a “detener a los centroamericanos”.

“No puedo determinar un número (…) tenemos algunas milicias, esposos y esposas, gente viniendo desde Oregon, Indiana, incluso algunos desde Canadá”, comentó.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018