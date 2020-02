Estalló un nuevo conflicto entre Neymar y el Barcelona

Los medios españoles aseguran que el delantero brasileño presentó una nueva demanda millonaria contra el club



Cuando Neymar pegó el portazo de manera sorpresiva en el Barcelona aquellos primeros días de agosto del 2017 parecía que la novela había llegado a su fin. Sin embargo, era el principio del caos: las tramas que varían entre los coqueteos con su regreso y los enfrentamientos judiciales sumaron un nuevo capítulo. El delantero brasileño presentó una nueva demanda millonaria, la tercera, contra le entidad.

El futbolista de 28 años exigiría 6.5 millones de euros al club Blaugrana por las “contingencias fiscales que tuvo que afrontar como persona física por los contratos de su fichaje en 2013”, según replicaron diversos medios españoles tras la noticia que divulgó el diario El Mundo. Esta presentación estaría asociada a que el deportista recibió una cantidad extraordinaria de dinero en 2013 cuando arribó desde el Santos y esa suma fue considerada como parte del salario, por lo que la tributación de Neymar cambió. Las autoridades fiscales exigieron que Ney pague y él considera que el Barça debe reembolsarlo.

Según aseguran, el club catalán no está dispuesto a abonar esta suma que se le reclama, pero tampoco a iniciar un litigio judicial en los tribunales con una contra demanda.

Otros tiempos: Neymar feliz con la camiseta del Barcelona (Foto: AFP)

Lo particular del caso es que esta sería la tercera demanda judicial que Neymar inicia contra su ex club. En las anteriores oportunidades, el actual hombre del París Saint Germain exigió un pago de 3.5 millones de euros por el último mes de su estadía en la institución, el cual aseguró que no le pagaron y hasta acusó a la directiva de actuar de “mala fe”. Previamente, había reclamado un depósito cercano a los 32 millones de euros correspondientes a una prima impaga.

Cabe destacar que el brasileño se marchó del club luego que la entidad parisina depositara una cifra cercana a los 222 millones de euros, correspondiente a su cláusula de rescisión. Sin embargo, los conflictos en el fútbol francés no demoraron en llegar y durante los últimos meses comenzó a mostrar sus ganas de marcharse.

En medio de este contexto de tiras y aflojes, el propio Lionel Messi aprovechó la marea revuelta para filtrar públicamente los deseos de Neymar. “Lo digo muchas veces, a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese. Era una persona muy alegre, estaba siempre contento, se divertía tanto dentro como fuera de la cancha. Hacía que el vestuario tuviera una alegría diferente. Es normal que la gente lo vea así por la manera en que se fue, a mí también me molestó en su momento, le intentamos convencer de que no lo hiciese. Él está con mucha ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Él hizo mucho por volver y eso (pedir perdón) sería el primer paso para intentar llegar«, afirmó días atrás en una nota con el diario Sport.

Mientras los conflictos de Neymar con el técnico alemán Thomas Tuchel crecen, a punto tal que advierten que no quiso entrenarse durante los últimos días con el PSG, el brasileño se perfila para ser uno de los nombres importantes que intentará fichar el Blaugrana en el próximo mercado de pases junto con el joven delantero argentino Lautaro Martínez, quien hoy se desempeña en el Inter de Italia.

¿Esta presentación judicial modificará en algo las ganas del club de volver a tenerlo en sus filas?