«Estamos en un limbo constitucional», asegura el presidente Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei se refirió de nuevo a la situación de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Al terminar una actividad del Ministerio de Trabajo, Giammattei insistió en que existe una crisis constitucional por no cesar en el cargo al magistrado Neftaly Aldana y designar a un togado en su lugar. Además, hay otras vacantes que no se han cubierto.

«Ahorita no hay Corte de Constitucionalidad; estamos en un limbo constitucional», enfatizó y agregó que el magistrado Aldana no puede ni escribir ni hablar, y por ello no puede realizar sus funciones.

«Es increíble que la CSJ no tenga representación en la CC. Puede decir que no está desintegrada, pero yo la verdad no la miro integrada», explicó refiriéndose a la opinión del vicepresidente Guillermo Castillo de que la corte aún está conformada.

La situación del Magistrado Neftaly Aldana debe resolverse y estoy seguro que la Corte de Constitucionalidad lo atenderá en el marco de la ley.

No obstante, la CC no está desintegrada pues tiene a los Magistrados suficientes que van a analizar su expediente.#EsteEsUnGranPaís — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) October 6, 2020

El mandatario dijo que Castillo puede tener su opinión como abogado, pero él como médico, sabe que Aldana no tiene la capacidad física para seguir en el cargo.

«Solo se supera esa crisis declarando la cesantía del magistrado; cuando un médico da un certificado goza de fe pública. Se le debe de creer a lo que dicen los médicos», señaló.

Sin embargo, el mandatario añadió que espera que la crisis sea superada.