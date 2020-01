Estas predicciones para 2020 fallaron terriblemente

Llegas tarde al trabajo porque olvidaste poner el despertador incrustado en tu antebrazo. Saliendo rápidamente de la cama, le das a tus familiares, ubicados a miles de kilómetros de distancia, un rápido abrazo virtual, y te subes al auto, ordenando a tu mono chofer que acelere. Es un día estresante, claro, pero al menos tus vacaciones en la Luna están a solo unos días de distancia.

Puede que no suene como una mañana típica, pero la gente pensó que así podría haber sido.

La historia está llena de predicciones y proyecciones. Muchas de estas se dan con suprema confianza, antes de que se desvanezcan convenientemente en la insignificancia a medida que se alejan de la meta.

Pero a medida que avanzamos hacia la tercera década del siglo XX, es hora de preguntar: ¿dónde pensamos que estaríamos en 2020?

El ritmo de los avances tecnológicos ha sido rápido, y algunas tendencias definitorias de la última década se predijeron con notable precisión hace muchos años.

Sin embargo, no hicimos todo bien. Según varios expertos, científicos y futurólogos, ya habríamos aterrizado en Plutón y los robots ya deberían estar lavando la ropa. Ah, y todos estaríamos viviendo hasta los 150 años.

CNN ha rastreado los archivos para descubrir qué pudo haber sido, y se encontró con algunas de esas personas que pensaron que habían planeado la última década.

La posibilidad de que los robots vengan por nuestros empleos ha sido una preocupación permanente de todas las generaciones de la posguerra, y para 2020 estábamos destinados a ser prácticamente redundantes en muchas áreas.

“Los futuristas y los expertos en tecnología dicen que los robots y la inteligencia artificial de diversos tipos se convertirán en una parte aceptada de la vida diaria para el año 2020 y se harán cargo casi por completo del trabajo físico”, señaló la Universidad de Elon en 2006.

El futurólogo británico Ian Pearson fue aún más lejos . “La conciencia es solo otro sentido, efectivamente, y eso es lo que estamos tratando de diseñar en una computadora”, dijo al periódico Observer del Reino Unido en 2005. “Mi conclusión es que es posible hacer una computadora consciente con niveles de inteligencia sobrehumanos antes de 2020”.

“Definitivamente tendría emociones”, agregó. “Si estoy en un avión, quiero que la computadora esté más aterrorizada de estrellarse que yo, así que hace todo lo posible para mantenerse en el aire”.

Ya en 2020, nuestros aviones aún no son más emocionales que nosotros.

“No ha progresado tan rápido como pensaba”, le dice Pearson a CNN este mes. “La inteligencia artificial se estaba desarrollando muy rápidamente a principios de siglo, por lo que teníamos predicciones de que para 2015 tendríamos máquinas conscientes que serían más inteligentes que las personas”.

“Hubo una gran recesión y eso retrasó un poco las cosas”, reflexiona Pearson. “Yo estimaría que la IA probablemente ha progresado un 35 o 40% más lento de lo que esperábamos”.

Pero aunque Pearson admite que ha habido menos redundancias forzadas por robots de lo que había previsto, señala que colegas informatizados se han infiltrado en algunos lugares de trabajo. “Puedes ingresar a algunas fábricas de automóviles y no verás a ninguna persona”, dice.

Los robots todavía están llegando. MIT Technology Review ha intentado rastrear todos los informes sobre el efecto de la automatización en la fuerza laboral. Hay muchos de ellos, y sugieren cualquier cosa, desde un desplazamiento moderado de empleos hasta una automatización total de la fuerza laboral, con diversos grados de alarma.

Pearson también se arriesgó en 2009 al predecir que ya estaríamos usando “piel activa”, electrónica “impresa” en nuestros cuerpos para controlar nuestra salud. Agregó que el dispositivo también podría ubicar “señales nerviosas y grabarlas, y tal vez volver a inyectarlas en una fecha posterior, para que podamos grabar y reproducir efectivamente una sensación como abrazar a tu pareja mientras estás lejos”.

Pearson le dice a CNN ahora que dicho producto no habría requerido tecnología difícil de crear. “Pudimos ver cómo hacerlo hace casi 20 años, pero no ha sucedido, porque no hay suficientes ingenieros o compañías que hayan decidido examinar esas áreas”, dice.

El futurista afirma que alrededor del 85% de sus predicciones se hacen realidad; él promociona la mensajería de texto y el dominio de las redes sociales entre sus mejores predicciones.

“Con solo mirar cosas como Yahoo!, que fue realmente el comienzo de las redes sociales, se podía ver que esta nueva World Wide Web estaba facilitando a las personas hablar con otras personas de todo el mundo sobre temas de interés para ellos”, dice.

Hay algunas tendencias de la década que Pearson no vio venir. Señala la creciente preocupación pública por el cambio climático como algo que lo tomó por sorpresa.

Pero Pearson no teme volver a lanzar predicciones. Para 2030, “todo el mundo parece pensar que estaremos conduciendo autos sin conductor”, dice. “No estoy convencido de que vaya a ser así”.

Una dirección más barata y más factible, dice, es que todos nos desplazaremos en vainas genéricas de fibra de vidrio, siendo arrastradas por autopistas automáticas.

“Puede convertir una ciudad entera en solo unas pocas semanas en una ciudad inteligente, con un transporte muy, muy barato, dentro de ella”, dice Pearson. “Obtendrá beneficios fantásticos para las personas, las ciudades y el medio ambiente“.

Todavía nos gusta la comida, pero nuestros gustos están cambiando

Los humanos seguimos aquí, y todavía no hemos renunciado a nuestras pausas para el almuerzo.

El prominente futurista Ray Kurzweil ha predicho regularmente que el consumo de alimentos se reducirá en 2020. “Miles de millones de pequeños nanobots en el tracto digestivo y el torrente sanguíneo podrían extraer de forma inteligente los nutrientes precisos que necesitamos”, escribió en su libro de 2004 “Viaje fantástico: Vive lo suficiente para vivir para siempre”. Kurzweil proyectó que estos bots cargados de nutrientes podrían “enviar el resto de los alimentos que comemos en su camino a la eliminación”.

Pequeños robots no reemplazaron las comidas, pero algunas predicciones mucho más especulativas sobre lo que comemos bien podrían estar cumpliéndose.