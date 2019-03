Este es el fenómeno natural que tiene asombrados a los meteorólogos

El pasado domingo 24 de marzo, se tuvo conocimiento de un fenómeno natural en el sur del Atlántico, el cual no ocurría desde 2010.

El hallazgo se trata de una tormenta tropical poco usual en esta región, ya que se considera de carácter poco probable.

Los meteorólogos denominaron como “Iba” a la tormenta, la cual fue ubicada en las costas de Brasil, al noreste de Río de Janeiro.

Según los expertos, las tormentas subtropicales no son raras en esas zonas, debido a la temperatura cálida del agua en su superficie.

La peculiaridad de “Iba”, es que su temperatura es demasiado caliente por lo que los vientos sostenidos alcanzan las 65 millas por hora, y olas de hasta 15 pies.

Entre los registros climáticos, se sabe que la localidad de Espíritu Santo, Vitoria, el calor llega a los 90 grados Fahrenheit.

Así mismo, la falta de vientos rápidos en la región, por lo tanto, es imposible detener la formación de constantes fenómenos de esta naturaleza.

1-minute Mesoscale Domain Sector #GOES16 Visible and Infrared images show that wind shear has exposed the low-level circulation center of Tropical Storm #Iba off the east coast of #Brazil: https://t.co/g5plC7oKdx pic.twitter.com/u7zqgZ6bRR

— Scott Bachmeier (@CIMSS_Satellite) 25 de marzo de 2019