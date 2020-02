Este es el personaje que Carmela Enriquez interpretó en Trolls 2 ¡Arriba Guatemala!

Carmela Enriquez se ha convertido en la primera guatemalteca en hacer la voz de un personaje de Universal Pictures.

Se trata de dar vida a una de las trolls para la versión en español de la película Trolls 2 La Gira Mundial.

La noticia fue dada por la ahora artista de doblaje a través de su cuenta de Instagram (@pantonemagenta), quien está orgullosa de ser ahora una caricatura.

«Quería contarlo a todo el mundo desde el primer momento pero todo tiene su tiempo! Soy la voz de una troll hermosa súper colorida y divertida en #TrollsWorldTour«, escribió en su cuenta.

«Ya les iré contando más detalles y no se pierdan el IGTV de la noticia en @matutinoexpress«, agregó.

Enríquez es parte de las colaboradoras que aparecen en Matutino Express transmitido en las mañanas de lunes a viernes por Canal Antigua.







Luego de la noticia, nos comunicamos con Carmela y nos dio detalles nuevos de su experiencia.

¡Aquí te los contamos!

¿Cómo fue tu experiencia en el estudio de grabación?

De primero fueron nervios, siempre un micrófono lo pone a uno nervioso, pero fue mucha más emoción. Fue un estudió en Guatemala, los técnicos fueron maravillosos, un estudio hermoso, gente súper cálida. Se trabajó conectado con la directora de actores de doblaje de la película de Trolls.

Tuve que ver todos lo tráilers que ya estaban publicados. La directora de actores de doblaje me dio un brief de cómo era mi personaje. Vimos todas las escenas donde mi personaje con el audio original en inglé participaba para conocer el contexto y entrar en ese «mode». Tengo un aproximado de 10 o 12 interacciones y 3 parlamentos. Incluso, me dejaron improvisar. Fue de las cosas que más me gustó, porque e dejaron cambiar algunas frases; que todavía no sabemos sis serán las finales, pero para mi ya es un honor ya que me dejaro. hacer cambios cn frases típicas mías y eso fue súper.

¿Puedes darnos detalles sobre tu personaje? ¿Qué tipo de troll es?

Mi personaje es una integrante de una banda de K-pop, y se llama Joy. La música es una de las cosas que más me encanta. tiene el pelo verde y tiene una personalidad súper divertida, kawaii y enérgica.

¿Tuviste relación con otros artistas de doblaje? ¿Cómo fue el trato?

No tuve relación directa con otros artistas de doblaje, porque grabé desde Guatemala. Pero sí tuve interacción con la directora de doblaje del estudio de Universal de México. Lo que fue una experiencia maravillosa. Sabían que nunca lo habìa hecho y aún así el trabajo fue muy familiar, me trataron con comprensión.