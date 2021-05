Este es el seguimiento a vacunación en Universidad Rafael Landívar y el Centro Universitario Metropolitano

Canal Antigua da seguimiento a los puestos de vacunación en la Universidad Rafael Landívar y el Centro Universitario Metropolitano, para documentar la jornada de vacunación Fase 2.

Este día Canal Antigua dio seguimiento al puesto de vacunación en modalidad vehicular ubicado en la Universidad Rafael Landívar. Se pudo observar moderada afluencia de personas en la casa de estudios.

Personal que se encuentra en las unidades de vacunación indicaron que ayer solo fueron administradas 300 dosis a personas de la 70 años y más, cuando ya las autoridades habían anunciado que iban a ser 500.

Este martes 50 personas no asistieron a recibir a dosis de la vacuna Astrezeneca, por lo que el procedimiento a seguir es el siguiente, deben llamar al call center 1517 y reprogramar la cita, no debe volver a registrarse ya que el sistema no lo dejará..

Como parte de la verificación, visitamos nuevamente el Centro Universitario Metropolitano para documentar la jornada de vacunación, sin embargo, no tuvimos acceso al mismo ya que según la seguridad del establecimiento dijo que hasta el viernes 7 de mayo iba a iniciar. Pese a que un día antes el personal que se encontraba en el CUM habían asegurado que este miércoles comenzaba la jornada.

La Universidad de San Carlos de Guatemala y Autoridades del Ministerio de Salud, enviaron convocatoria para este viernes para la inauguración del Centro Universitario Metropolitano.