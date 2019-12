Este fue el atuendo que utilizó Patricia Marroquín al conocer a Melania Trump

Ayer trascendió la reunión de los presidentes de Guatemala y Estados Unidos, Jimmy Morales y Donald Trump; lo mismo ocurrió con las primeras damas, Patricia Marroquín y Melania Trump.

A menos de 28 días de dejar la presidencia de Guatemala, ambos dignatarios conversaron sobre seguridad regional, migración irregular y comercio.

En la transmisión seguida por Canal Antigua, se pudo observar la llegada de Jimmy Morales, quien junto a la primera dama, Patricia de Morales, descendieron de una camioneta oficial de los Estados Unidos frente a la Casa Blanca, lugar en donde eran esperados por Donald Trump y Melania Trump.

Una de las cosas que llaman siempre la atención los vestuarios utilizados por Melania Trump, quien siempre es catalogada por estar a la moda.

Pero la Primera Dama guatemalteca tampoco se quedó atrás y mostró un vestido negro con lunares con un corte estilizado.

President @realDonaldTrump welcomed President @jimmymoralesgt to the White House today and gave an update on progress curbing illegal immigration. pic.twitter.com/YUQUzVVH3e

— The White House (@WhiteHouse) December 17, 2019