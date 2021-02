Este fue el momento en el que demolieron el Trump Plaza Hotel and Casino

El Trump Plaza Hotel and Casino de Atlantic City ha sido demolido, poniendo fin a casi 40 años de historia en la costa de Nueva Jersey. El Trump Plaza Hotel abrió sus puertas en 1984 y alguna vez fue un aspecto clave de la extensa cartera de bienes raíces del expresidente Donald Trump.

El casino fue cerrado en 2014 y, desde entonces, el edificio había caído en un mal estado y tuvo que ser demolido, dijeron recientemente funcionarios de la ciudad.



El inversionista multimillonario Carl Icahn es actualmente el propietario del sitio y no ha anunciado planes futuros para él, según WPVI, afiliada de CNN. Los espectadores acudieron en masa a la zona para ver la implosión y los hoteles cercanos ofrecieron paquetes especiales para obtener vistas privilegiadas.

Aproximadamente 3.000 piezas de dinamita se utilizaron para hacer implosión del edificio de 34 pisos, informó el diario The New York Times. La destrucción tomó solo unos segundos.

La relación de décadas de Trump con Atlantic City ha estado marcada tanto por una ambición grandiosa como por unas finanzas inestables. Su propiedad más conocida, el hotel y casino Trump Taj Mahal, que una vez llamó «la octava maravilla del mundo», cerró oficialmente en 2016 con poca fanfarria. Desde entonces, ha reabierto bajo la marca Hard Rock.

En 2014, Trump demandó a Trump Entertainment Resorts para quitar su nombre de ambos casinos. Dijo en la demanda que Trump Resorts había permitido que el Taj y su casino hermano, el Trump Plaza, «cayeran en un estado de deterioro total», lo que manchó la «reputación superior» de su marca.

