«The Eternals» la próxima película de la fase 4 de Marvel, ya dio a conocer a los actores que la interpretarán, entre ellos, la mexicana Salma Hayek.

Recientemente, la Comic-Con 2019 celebrada el pasado sábado 20, reveló muchas sorpresas, principalmente para todos los fans de Marvel.

En dicha actividad, se mostró al ‘cast’ de la nueva película «Los Eternos», misma donde Angelina Jolie hará actuación junto a Hayek.

Cabe mencionar, que la actriz mexicana Salma Hayek es la primera latina en sumarse a las filas del universo de cómics Marvel.

En esta nueva trama se contará la historia de «una de las especies más antiguas y poderosas» en el universo de superhéroes.

Mismos que se caracterizan por ser «superhumanos» que son los defensores del planeta Tierra y luchan contra el ataque de los «Deviants», una raza peligrosa.

El papel de Hayek dentro de la cinta será de «Ajak, la líder del grupo», caracterizada por poseer vínculos con el dios azteca Quetzalcoatl y el dios inca Tecomotzin,

La superheroína Ajak, tiene grandes habilidades y uno de sus poderes que podremos ver en la pantalla grande será el de manipular la energía del universo.

Por medio de un tweet, Marvel Entertainment publicó a los actores que forman parte de la películo de Los Eternos.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/inn67bSZiM

— Marvel Entertainment (@Marvel) 21 de julio de 2019