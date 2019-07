Esto dijo Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de ser condenado

Antes de ser sentenciado, Joaquín “El Chapo” Guzmán habló ante el tribunal para decir que el juicio fue injusto.



“No hubo justicia aquí”, dijo a la sala del tribunal en español, lo cual fue reiterado a través de un intérprete en inglés.

“El Chapo” habló sobre el jurado anónimo que habló con Vice Media sobre una supuesta mala conducta del jurado.

“No quiso traer de vuelta al jurado”, dijo. “Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra”.

“¿Por qué fuimos a juicio?”, agregó. “¿Por qué no me sentencian el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”.

Guzmán fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua más 30 años de prisión en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos. El tribunal también ordenó al Chapo pagar 12,600 millones de dólares en multa.

“El Chapo”, vestido con un traje gris y corbata oscura, habló durante unos 10 minutos. También se quejó de las condiciones de su encarcelamiento en Nueva York.

“Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida”, dijo sobre su encarcelamiento.

Añadió: “Ha sido tortura física, emocional y mental”.

También agradeció a su familia y amigos y simpatizantes.

