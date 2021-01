Esto dijo Mynor Moto tras no ser recibido en la CC

Ante la presencia de Mynor Moto en la Corte de Constitucionalidad, éste no fue recibido para tomar posesión, por lo que el ahora Magistrado se pronunció al respecto.

Tras ser juramentado por el Congreso de la República en medio de opiniones encontradas, el Juez y ahora Magistrado Mynor Moto acudió a la Corte de Constitucionalidad para tomar posesión de su cargo. Sin embargo no fue recibido a lo que expresó su descontento:

«Pero cuando el máximo tribunal no lo hace, me pregunto yo: cómo van a firmar el resto de las resoluciones? Exigiéndole a los demás cuerpos del Estado, a las demás instituciones del Estado, a los demás órganos jurisdiccionales, a las otros Organismos, cúmplase en tal plazo, respete la Constitución. Allí sí inmediatamente, como dirían allá en mi pueblo, con qué moral», dijo.

Moto expresó que le dirige al secretario general de la corte de Constitucionalidad la siguiente solicitud:

«Aquí estoy presente, déjeme entrar, intégreme al pleno. Y precisamente hoy, estoy dirigiendo al secretario de la CC una petición en donde haga valer la Constitución y que de forma inmediata me atienda, y respete la investidura. No les gusta Mynor Moto, no importa Mynor Moto, que respete la investidura que represento que es magistrado titular de la CC y cumpla su función», indicó.

Moto expresó que todo acto conlleva consecuencias administrativas civiles y penales, sin embargo se reservará por el momento su derecho de accionar, esto al considerar que se ha irrespetado la constitución.

«Donde está el respeto constitucional? Dónde está ese compromiso de fidelidad que en cada uno de los magistrados y el propio secretario de la Corte, toma previo a tomar posesión formal del cargo, y parte de esto me guste o no me guste yo lo debo de dejar tomar posesión porque así lo establece la Constitución», señaló.

Finalmente Moto exhortó a los asistentes a fortalecer y defender la patria, esto en medio de cuestionamientos, tras una accidentada juramentación a su Magistratura y toma de posesión.