Esto dijo tras su captura el ex alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal

Por supuestos actos de corrupción cometidos en la campaña electoral de reelección de 2015, el ministerio público reporta la captura del ex alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal y otras 3 personas vinculadas al caso.

La mañana de este viernes, las autoridades reportaron la captura del ex alcalde de Mixco e hijo del ex presidente Otto Pérez Molina, Otto Pérez Leal, señalado de supuestos actos de corrupción cometidos durante la campaña electoral del año 2015, en la que buscaba ser reelecto para seguir dirigiendo dicha comuna.

Según la Fiscalía contra delitos electorales, Pérez Leal en compañía de otros miembros de la municipalidad habría extraído cerca de 625 mil quetzales de forma anómala de la comuna para así financiar artículos promocionales y spots para la campaña, entre los que se encuentran playeras, lapiceros, gorras y uniformes para porristas.

Sin embargo el ex jefe edil afirma que su detención es con tinte político.

Entre los demás detenidos por este caso se encuentran: Jorge Rodolfo Maldonado Lobos, Temistocles Ernesto Gudiel Spiegler y Jorge Jiménez Terrón.

A los 4 se les señala de 7 delitos siendo estos: conspiración, abuso de autoridad con propósitos electorales, asociación ilícita, malversación de fondos, peculado por sustracción, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

De la misma manera se ha girado una orden de captura en contra de la ex diputada Stella Alonzo, quien es conviviente de Pérez Leal y a quien la fiscalía la señala de ser la intermediaria entre la municipalidad y los proveedores, al supuestamente definir que se publicaba y que no de la campaña del ex alcalde, contratar los medios de comunicación y retirar los cheques de la municipalidad y entregarlos a los proveedores.

Los detenidos han sido trasladados a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, por orden del juzgado de turno de Mixco mientras se programa audiencia de primera declaración para que resuelvan su situación legal.