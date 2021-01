Esto es a lo que se dedica ahora Melania Trump

La ex primera dama Melania Trump está estableciendo una oficina posterior a la Casa Blanca en Palm Beach, Florida, según dos fuentes familiarizadas con sus planes.

Su intención es «mantener ‘Be Best'», dijo una de las fuentes, la iniciativa vagamente definida de Trump que busca ayudar a los niños. Durante su tiempo en la Casa Blanca, «Be Best» existió como una iniciativa amplia de tres pilares, que consistía en la salud y el bienestar de los niños, la seguridad en línea y la prevención del acoso en las redes sociales y el impacto de la crisis de opioides en los niños.

Trump a menudo hizo poco para ayudar a aclarar o expandir su plataforma durante su tiempo en la Casa Blanca, a menudo pasando semanas entre eventos públicos centrados en Be Best. La oficina de políticas del East Wing no contaba con un personal robusto, a veces estaba vacante y, como mucho, tenía un empleado dedicado a tiempo completo del East Wing.

La oficina de Trump posterior a la Casa Blanca estará compuesta por tres miembros del personal de la Casa Blanca, confirmaron las fuentes a CNN. Hayley D’Antuono se desempeñó durante cuatro años como directora de operaciones y supervisora ​​de viajes de la ex primera dama, y ​​ahora es la jefa de personal de Trump. Mary «Casey» Finzer era asistente de personal de bajo nivel en la oficina del ala este, y una de sus tareas incluía mantener el inventario del «armario de regalos» de Trump, según una fuente, donde los artículos de regalo se guardaban y envolvían para distribuirlos en la escuela o eventos hospitalarios y para viajes. Finzer ahora es parte del lado operativo y administrativo del equipo posterior a la Casa Blanca de Trump. Marcia Kelly, quien se desempeñó como asesora principal no remunerada de Trump cuando estaba en la Casa Blanca, también permanecerá a bordo para la oficina posterior a la Casa Blanca, aunque no está claro si ahora recibirá un salario.