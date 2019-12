Esto es a lo que se dedica el hermano de Pablo Escobar

Roberto Escobar, hermano del famoso capo de la cocaína Pablo, está llevando el negocio familiar en una nueva dirección.

Esto con un teléfono inteligente plegable. Lanzado con un grupo de glamorosas modelos rusas, el dispositivo fue recibido con hilaridad en línea.

El ‘Escobar Fold 1’ es el dispositivo insignia de teléfono inteligente de Escobar Inc, que se vende por $ 350.

La familia es mejor conocida por su dominio único del comercio mundial de cocaína, en lugar de la tecnología móvil.

Por lo que muchos se preguntan si el nuevo dispositivo es el verdadero negocio, o simplemente una campaña de marketing inteligente.

Las modelos

Uno de los videos promocionales para el dispositivo fue filmado en Moscú y presenta modelos rusas, incluida Miss Playboy Rusia 2017, Kristina Yakimova.

Sin embargo, las modelos en realidad no usan el teléfono, solo posan con él (y pelean por él).

Wow I can’t believe all the features that phone has and how well the ad describes them … 😱 — HΞCTOR GRIDΞNKO ☬ (@hecxtreme) December 2, 2019

Un video que pretende mostrar el dispositivo en uso muestra que, sí, se puede plegar.

Pero de lo contrario no hay interacción real con el dispositivo. El teléfono aún no ha sido revisado, por lo que nadie está seguro de que funcione.

Algunos escépticos en línea sospechan que es simplemente un cambio de nombre de un viejo teléfono plegable chino que es anterior al Samsung Galaxy.

Otros simplemente no pudieron evitar algunas referencias de Narcos.

Like the guy said in the comments, “the crack in the screen is a feature.” — Isaque (@isacoky) December 3, 2019

Does it have a flamethrower? — gary (@11sparkie) December 3, 2019

At least he’s not selling coke. — Middle_Man (@MiddleManMSP) December 3, 2019

Según los informes, Roberto Escobar está demandando a Boring Company de Elon Musk por «robar» la idea de un lanzallamas de consumo.

Pero también planea presentar una demanda colectiva de $ 30 mil millones contra Apple por sus teléfonos inteligentes.

«Le dije a muchas personas que ganaría a Apple y lo haré», dijo Escobar a Digital Trends.

*Con información de RT

Comentarios

comentarios