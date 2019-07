Este «nuevo» mecanismo de los hackers estuvo almacenando datos durante la última década sin siquiera haber sido detectado.

El «agujero de seguridad» hallado, se detectó que los hackers se estaban apropiando de la información a través de dispositivos inalámbricos.

La marca «logitech», en 2009 implementó una nueva tecnología llamada «Unifying», la cual permitía la conexión de varios dispositivos de manera inalámbrica.

Esto con el objetivo de conectar varios dispositivos a un mismo receptor USB, entre los cuales podían hacer conexión los teclados y mouse.

Éstos al igual que los periféricos para gamers, son considerados dispositivos bastante vulnerables ante el ataque de hackeo.

Marcus Mengs, experto en seguridad cibernética estuvo investigando sobre este agujero de seguridad y encontró que por medio de estos dispositivos, los hackers podían obtener información.

Esto debido a que ingresaba al conector de los teclados o mouses y extraía contraseñas o mensajes de la víctima y usarlos en contra a través de códigos maliciosos.

En su hallazgo, Mengs hizo una demostración en la que le tomó menos de 1 minuto para conectarse a través de este periférico USB.

Y luego demostró cómo cualquier hacker podía apropiarse de los datos de usuarios así como comandos almacenados en el computador.

LOGITacker next demo: eavesdropping an encrypted Logitech wireless keyboard with hardware worth 10USD … no additional software, just a terminal communicating with a provided USB serial port pic.twitter.com/56I0TLBOio

— Marcus Mengs (@mame82) 13 de mayo de 2019