Esto se sabe del agente de seguridad que disparó contra una persona en una colonia de la zona 21

Una persona resultó herida en medio de una discusión con un guardia de seguridad privada en la colonia Atanasio 3, zona 21 de la ciudad capital. Según vecinos, desde hace varios meses hay problemas entre la administración y la asociación de residentes.

En videos publicados en redes sociales se ve que la persona, al ingresar al condominio, discute con el guardia de seguridad privada. En la discusión el agente se acerca con el arma y después dispara.

En otros videos publicados en redes sociales por vecinos del lugar manifiestan en uno de estos videos que ya no se puede vivir en este condominio y que era lo último que podía aceptar, además describe tras el hecho que se podía observar sangre en el vehículo y que la administración no se hacía responsable aparentemente en el momento no hubo ningún tipo de comunicación.

Luego de que la persona fuera trasladada al hospital, falleció por las heridas.

A la escena se apersonaron elementos de la Policía Nacional Civil y bomberos para asistir al herido.

La PNC informó que el agente que presuntamente accionó su arma ya no se encontraba en el lugar al momento que las autoridades se presentaron.

De momento, no se ha consignado a nadie, informó el portavoz de la PNC. Mientras se tiene conocimiento que los familiares de la víctima pusieron una denuncia en el Ministerio Público.

Mientras tanto la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada informó a través de un comunicado que se están realizando las investigaciones por lo órganos correspondientes, así con la recolección de datos de carácter administrativo para establecer el hecho.

A partir de esa información recabada iniciaron con los procedimientos sancionatorios respectivos y en el momento oportuno la denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible comisión de un delito.

En una publicación de los vecinos se manifiesta que desde hace varios meses han habido constantes problemas entre la administración que no cumple con lo que prometió a la asociación de vecinos.

Dentro del proyecto han existido distintas anomalías que han hecho que los vecinos exijan sus derechos y a consecuencia de ello han habido represalias contra los mismos. «Se paga seguridad y no es justo que los que deberían de proporcionar sean quienes estén amedrentando”, detalla la publicación.

Redacción / Renato Martínez