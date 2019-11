El presidente electo Alejandro Giammattei habló al respecto sobre Enrique Degenhart y la reciente llegada del migrante hondureño, en el marco del acuerdo migratorio.

De primera mano, el mandatario entrante señaló que «el único ministro que no ha querido entrar en el proceso de transición, que no ha querido entregar un solo reporte de cómo está su ministerio, es el ministro de gobernación».

Así mismo, mencionó que «se han negado rotundamente a abrirnos la posibilidad de haber estado en las negociaciones de este que es un convenio migratorio para salvadoreños y hondureños».

«Hay documentos que no nos han sido entregados, que nadie ha tenido acceso a ellos y donde me preocupa muchísimo que la hoja de implementación no la sabemos», expresó Giammattei.